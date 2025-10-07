SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ESPECHE GIL, Miguel Ángel, embajador. - La Academia Argentina de Ceremonial lamenta el fallecimiento de su académico honorario y ruega una oración en su memoria.

ESPECHE GIL, Miguel Angel, embajador, q.e.p.d. - La Coalición Cívica participa con profundo pesar su fallecimiento y despide a quien fuera presidente de la Junta de Etica y Congresal Nacional de dicho partido. Acompañamos a su familia y seres queridos en este doloroso momento.

† ESPECHE GIL, Miguel Ángel, embajador, q.e.p.d. - Los integrantes de la Mesa de Mármol del Jockey Club: Sebastián Brugo Marcó, José María Cantilo, Jorge Colombres Mármol, Alberto Daverede, Patricio Degiorgis, Rodolfo Martín Saravia, Hernán Massini Ezcurra, Joaquín Otero y Javier Sanz de Urquiza despiden a su querido amigo y acompañan a su familia, rezando por su eterno descanso.

ESPECHE GIL, Miguel Angel, embajador, q.e.p.d. - Elisa (Lilita) Carrió participa con profundo pesar el fallecimiento y despide con afecto a su amigo, quien fuera presidente de la Junta de Etica de la Coalición Cívica, y acompaña a su familia y seres queridos en este doloroso momento.

