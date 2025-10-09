LA NACION

ESPECHE GIL, Miguel Ángel, Embajador

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ESPECHE GIL, Miguel Ángel, embajador, q.e.p.d. - Los miembros e integrantes de la mesa Manuel Quintana del Círculo de Armas Gustavo Arigós, Marcelo Ayerza, Cosme Beccar Varela, Urbano Díaz de Vivar, Alfonso Diez de Tejada, Sergio Etchart, Ricardo Frers, José Enrique García Enciso, Tomás de Luynes, Juan José Okecki, Enrique Santamarina, Ernesto Spangenberg, Diego Suñer y Octavio Schindler participan con profundo dolor el fallecimiento de su decano honorario y ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Celeste Cid: músicos, actores, dos hijos y un romance a su medida
    1

    Los amores de Celeste Cid: músicos, actores, dos hijos y un romance a su medida

  2. ¿A cuánto cotizan el dólar blue y el oficial este miércoles 8 de octubre?
    2

    A cuánto cotizó el dólar este miércoles 8 de octubre

  3. La Policía que se llevó a Machado encontró en su casa una copia del contrato de US$1 millón
    3

    La Policía que se llevó a Fred Machado encontró en su casa una copia del contrato de US$1 millón: estaba roto en la basura

  4. Guillermo Francos mantuvo un duro cruce con un hombre que lo insultó en Mar del Plata
    4

    Guillermo Francos mantuvo un duro cruce con un hombre que lo insultó en Mar del Plata: del “estás loco” a dos “fuck you”

Cargando banners ...