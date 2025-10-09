SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ESPECHE GIL, Miguel Ángel, embajador, q.e.p.d. - Los miembros e integrantes de la mesa Manuel Quintana del Círculo de Armas Gustavo Arigós, Marcelo Ayerza, Cosme Beccar Varela, Urbano Díaz de Vivar, Alfonso Diez de Tejada, Sergio Etchart, Ricardo Frers, José Enrique García Enciso, Tomás de Luynes, Juan José Okecki, Enrique Santamarina, Ernesto Spangenberg, Diego Suñer y Octavio Schindler participan con profundo dolor el fallecimiento de su decano honorario y ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Aviso publicado en la edición impresa