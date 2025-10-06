SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ESPECHE GIL, Miguel Ángel. - Isabel Socas de Ortega, Juilo Ortega Velarde, Elisa y Teodelina Ortega Velarde lo despiden con cariño y abrazan a sus hijos y a Raquel.

† ESPECHE GIL, Miguel Ángel, q.e.p.d., falleció el 5 de octubre de 2025. - Lo despedimos con amor. Su mujer Raquel Sienra de la Bandera de Espeche Gil; sus hijos Espeche Maschwitz, Miguel Enrique y Adela Saénz Cavia, Javier y Josephine Antelme, María Elena, Damián y Nina Martínez, Fernanda y Hernán Blaksley, y Victoria y Gustavo Espósito; sus nietos Espeche, Blaksley, Sciarra y bisnietos. - LAZARO COSTA, Tel. 4812-8040.

† ESPECHE GIL, Miguel Ángel, q.e.p.d. - José Ramón Sanchis Muñoz y Luz María Carbi Haubold de Sanchis Muñoz despiden a su queridísimo amigo, cristiano íntegro, eximio diplomático, valioso jurista e intelectual y de altos ideales cívicos. Acompañamos a Raquel y a la familia con afecto y oraciones.

† ESPECHE GIL, Miguel Ángel. - Su prima María Luz Gil y Guillermo Lascano Quintana lamentan su partida y acompañan a Raquel y a toda su familia con mucho cariño.

