SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ESPECHE GIL, Miguel Ángel, q.e.p.d. - Luis y Paula Dupou acompañan con cariño a Raquel, Javier y todos los Espeche.

† ESPECHE GIL, Miguel Ángel, q.e.p.d., falleció 5-10-2025. - Su hermano Vicente Espeche Gil, María Carbó; sus hijos María Gabriela, Iván y Santiago Espeche Gil y sus nietos ruegan una oración en su entrañable y ejemplar memoria.

† ESPECHE GIL, Miguel Angel, q.e.p.d. - Enrique Candioti despide a su querido amigo con profunda pena, acompaña a su familia y eleva una oración en su memoria.

† ESPECHE GIL, Miguel Ángel, q.e.p.d. - Ariel Mansi despide con profundo respeto al distinguido embajador de carrera y jurista, y acompaña a su familia en su dolor.

† ESPECHE GIL, Miguel Ángel, q.e.p.d. - Thelma, Pablo y Diego De La Fuente lamentan profundamente su fallecimiento, fue ejemplo de cordialidad y compromiso. Acompañan con afecto a su familia en este doloroso momento.

† ESPECHE GIL, Miguel Ángel, q.e.p.d. - Jorge Vanossi y su esposa Sarita Llorente despiden con profundo dolor al querido y noble amigo de toda la vida. Con tantos recuerdos compartidos siempre vivirás en nuestros corazones. Acompañamos a la querida Raquel e hijos en este doloroso momento y rogamos una oración a la memoria de tan fiel cristiano.

ESPECHE GIL, Miguel Ángel. - Tus sobrinas Isabel, Sylvia, Cecilia e Inés Mignaquy Fablet te despedimos con tristeza y acompañamos a Raquel y familia con cariño.

† ESPECHE GIL, Miguel Ángel. - Juanchi y Beatriz Pardo le dan su más sentido pésame a Raquel, Vicente, Javier y a toda la familia. Fue un gran amigo y un ejemplo, y su desaparición no sólo afecta a la familia y amigos, sino que es una pérdida para el país. Fue un gran caballero y un gran diplomático.

† ESPECHE GIL, Miguel Ángel, falleció el 5-10-2025. - Héctor Eduardo Gosende y Teresa Cauzzi de Gosende despiden a su amigo y mentor. Abogado, diplomático, docente y republicano íntegro. Oramos por su eterno descanso y acompañamos a Raquel y a toda su familia con sincero afecto.

† ESPECHE GIL, Miguel Ángel. - El Pte. del Instituto Académico Dr. Marcelo T. de Alvear, Prof. Roque Sabbatella, y su esposa Yolanda despiden con pesar a su querido amigo.

† ESPECHE GIL, Miguel Ángel. - Emilio P. Gnecco y señora despiden con gran dolor al querido amigo, acompañan a su mujer y su familia y ruegan una oración en su memoria.

† ESPECHE GIL, Miguel Ángel. - El Instituto Académico Dr. Marcelo T. de Alvear despide con dolor a su miembro de número y vicepresidente.

† ESPECHE GIL, Miguel Ángel, q.e.p.d. - El consorcio de propietarios Santa Fe 1449 participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento.

† ESPECHE GIL, Miguel Ángel, q.e.p.d. - Ángela Palacio Posse y Fernando Petrella lo despiden con gran afecto y elevan una oración en su memoria.

Aviso publicado en la edición impresa