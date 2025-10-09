SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ESPECHE GIL, Miguel Angel. - Sus amigos del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas, Ernesto Spangenberg, Jose M. Martinez Vivot, Luz Ocampo, María M. Quinodoz, Marcelo Aubone Ibarguren, Jorge Vera Ortiz, Juan Cruz Jaime, Roberto Azagra, Luis Montenegro, Carlos Méndez Paz, Alvaro Casalins, Federico Masini, Walter D´Aloia Criado, Carlos Jauregui Rueda, Gonzalo Ranea Arias, Lourdes Lascurain de Doucet, Nora Siegrist, Carlos Avellaneda, Guillermo MacLoughlin Breard, Santiago Zervino, Jorge Bayá Casal, Juan Manuel Medrano, Juan Nazar, Emiliano Tagle, Alberto Saguier Fonrouge, Enrique Piñeyro, Carmen Aramburú, Josefina Fornieles, Fenando Mantilla, Tomas Dardanelli, Susana Dominguez Soler, Diego Molina de Castro y Eduardo Oliver participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

† ESPECHE GIL, Miguel Ángel. - Su prima Celia (Gallega) Gil; sus hijos Eduardo, Marice, Teresa y Alejandro, los hijos de Jorge Gil, Gustavo y Tata, y los hijos de Marta Gil, Martita y Marcelo, despiden con pesar a Miguel Ángel, acompañan a toda su familia en este doloroso momento.

† ESPECHE GIL, Miguel Ángel, q.e.p.d., falleció el 5-10-2025. - El Instituto Moreniano despide con profundo dolor a su insigne miembro y ruega una oración en su memoria.

† ESPECHE GIL, Miguel Ángel, q.e.p.d. - Eduardo Conesa despide con tristeza a su gran amigo con el que compartió muchas ideas.

