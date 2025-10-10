LA NACION

ESPECHE GIL, Miguel Angel

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ESPECHE GIL, Miguel Angel. - Sus amigos del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas, Ernesto Spangenberg, Jose M. Martinez Vivot, Luz Ocampo, María M. Quinodoz, Marcelo Aubone Ibarguren, Jorge Vera Ortiz, Juan Cruz Jaime, Roberto Azagra, Luis Montenegro, Carlos Méndez Paz, Alvaro Casalins, Federico Masini, Walter D’Aloia Criado, Carlos Jauregui Rueda, Gonzalo Ranea Arias, Lourdes Lascurain de Doucet, Nora Siegrist, Carlos Avellaneda, Guillermo MacLoughlin Breard, Santiago Zervino, Jorge Bayá Casal, Juan Manuel Medrano, Juan Nazar, Emiliano Tagle, Alberto Saguier Fonrouge, Enrique Piñeyro, Carmen Aramburú, Josefina Fornieles, Fernando Mantilla, Tomas Dardanelli, Susana Dominguez Soler, Diego Molina de Castro y Eduardo Oliver participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ESPECHE GIL, Miguel Ángel. - Nora y Horacio Basabe lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. El emotivo gesto del plantel de Sevilla y de Almeyda con la mujer de uno de sus futbolistas tras superar el cáncer
    1

    Matías Almeyda y el emotivo gesto del plantel de Sevilla con la mujer de uno de los futbolistas que superó un cáncer

  2. La IA combinó a todos los superhéroes en uno solo y el resultado es sorprendente
    2

    Le pedimos a la IA que combine a todos los superhéroes en uno solo: mirá el resultado

  3. Qué aviones de caza colecciona Fred Machado
    3

    Qué aviones de caza colecciona Fred Machado

  4. Karen Reichardt: sus comienzos en Notidormi, la tapa de Playboy, las comedias picarescas y su salto a la política
    4

    Karen Reichardt: sus comienzos en Notidormi, la tapa de Playboy, las comedias picarescas y su salto a la política

Cargando banners ...