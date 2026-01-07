1
ESPECHE, Jorge Edgardo
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ESPECHE, Jorge Edgardo q.e.p.d., falleció el 6-1-2026. - Su hermana Griselda y Guillermo José Tragant, sus hijos y nietos despiden a Jorge con mucho cariño y acompañan cristianamente a Nidia, Virginia, Celeste y Cecilia en el dolor.
