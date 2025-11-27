LA NACION

ESPINOSA, Francisco

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ESPINOSA, Francisco, q.e.p.d. - Alejandro, Tomás, Ernesto y José de Achával despiden a Pancho y acompañan con mucho cariño a Ana y toda la familia Espinoza.

ESPINOSA, Francisco, q.e.p.d. - La familia de Graciela Achaval y especialmente Tomás Achaval y Susan despiden a Francisco y abrazan a Merci y Flia. en su enorme pena.

ESPINOSA, Francisco, q.e.p.d. - Dolores, Pablo Canale y Flia. acompañan a Ana e hijos con mucho cariño y oraciones.

ESPINOSA, Francisco. - Estela junto a los del Sel Holmberg, con mucho cariño, abrazamos a toda la familia.

