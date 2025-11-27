LA NACION

ESPINOSA PAZ, Francisco

ESPINOSA PAZ, Francisco, q.e.p.d. - Los Güemes despedimos a Fran y acompañamos a Mercy y a los Espinosa con mucho cariño.

ESPINOSA PAZ, Francisco, q.e.p.d. - Laura, Inés, Joaquín, Alfonso y Fermín junto con Diego despedimos a Pancho con mucha tristeza. Siempre te recordaremos.

ESPINOSA PAZ, Francisco. - María Marta Fitte de Costa, Pablo Costa y familia despiden con dolor a Pancho Pío y abrazan a Anita y sus hijos; a Merci, Mercedes, Nico, Miguel e Isabel.

