SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ESPINOSA PAZ, Francisco. - Mercy, Ana y familias los queremos. Fran era parte de la nuestra. Martita Gimenez, hijos y nietos. Rezamos por él.

† ESPINOSA PAZ, Francisco, q.e.p.d. - Zsolt y Ania Agárdy (as.) despiden con mucha tristeza a Francisco y acompañan con mucho afecto a Mercy y toda la familia Espinosa en este momento de dolor.

† ESPINOSA PAZ, Francisco, q.e.p.d. - Conrado Etchebarne y Stella Mihanovich de Etchebarne, hijos y nietos piden oraciones para Pancho y acompañan a Merci con enorme cariño.

† ESPINOSA PAZ, Francisco. - Su madre Mercedes Cs de Espinosa Paz; sus hermanos Mercedes y Vicente Fernández Ocampo, Nicolás y María Inés Soldano, Miguel y Anita Figini e Isabel y Ernesto Sojo, sus sobrinos y sobrinos nietos lo despedimos por siempre. Gracias por todo lo que nos diste.

† ESPINOSA PAZ, Francisco. - María Laura Tramezzani, sus hijas Dominique y Nicole Jaureguiberry, y yernos Diego Curi y Ramón Cassagne despiden a su tan querido Pancho. Abrazan muy fuerte a todos los Espinosa, con un cariño especial a Ana y a Sol.

† ESPINOSA PAZ, Francisco, q.e.p.d. - Sus primos Casal: Ricardo y Mercedes Larroudé, Alejandro y Silvana Sexton, Dolores y Juan José Okecki, hijos y nietos participan con pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.

† ESPINOSA PAZ, Francisco, q.e.p.d. - Alberto Príncipe acompaña a su familia en este difícil momento.

† ESPINOSA PAZ, Francisco, q.e.p.d. - La Cámara del Comercio Automotor participa su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

† ESPINOSA PAZ, Francisco, q.e.p.d. - Enrique y María Inés Gómez Palmés, hijos y nietos despedimos a Pancho con todo cariño y abrazamos a toda su familia.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa