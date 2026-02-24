SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ESTEVERENA, Ramiro Carlos, falleció el 23-2-2026. - Su pareja Gloria, sus hijos Sebastián, Macarena y Lara, sus nietos y bisnieta honran su vida y acompañan con amor su despedida. Que en paz descanse.

✝ ESTEVERENA, Ramiro Carlos, q.e.p.d., 23-2-2026. - A nuestro amigo y hermano de la vida, lo despiden con gran dolor, Horacio Sterman y familia.

Avisos fúnebres

