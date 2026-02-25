LA NACION

ESTEVERENA, Ramiro Carlos,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ESTEVERENA, Ramiro Carlos, q.e.p.d., 23-2-2026. - Despedimos con profundo pesar a nuestro querido amigo. Lo recordaremos siempre con afecto y gratitud. Lucila y Germán Geller.

ESTEVERENA, Ramiro Carlos, q.e.p.d., 23-2-2026. - El directorio y personal de Profit Labels S.A. participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de profundo dolor.

ESTEVERENA, Ramiro Carlos, q.e.p.d., 23-2-2026. - Tus amigos de toda la vida siempre te vamos a extrañar. Dardo Valiente y Cristian Silvestri.

ESTEVERENA, Ramiro Carlos, q.e.p.d., 23-2-2026. - Despedimos con profundo pesar a nuestro querido amigo. Lo recordaremos siempre con afecto y gratitud. Lucila y Germán Geller.

ESTEVERENA, Ramiro Carlos, q.e.p.d., 23-2-2026. - El directorio y personal de Profit Labels S.A. participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de profundo dolor.

ESTEVERENA, Ramiro Carlos, q.e.p.d., 23-2-2026. - Tus amigos de toda la vida siempre te vamos a extrañar. Dardo Valiente y Cristian Silvestri.

ESTEVERENA, Ramiro Carlos, q.e.p.d., 23-2-2026. - Despedimos con profundo pesar a nuestro querido amigo. Lo recordaremos siempre con afecto y gratitud. Lucila y Germán Geller.

ESTEVERENA, Ramiro Carlos, q.e.p.d., 23-2-2026. - El directorio y personal de Profit Labels S.A. participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de profundo dolor.

ESTEVERENA, Ramiro Carlos, q.e.p.d., 23-2-2026. - Tus amigos de toda la vida siempre te vamos a extrañar. Dardo Valiente y Cristian Silvestri.

ESTEVERENA, Ramiro Carlos, q.e.p.d., 23-2-2026. - Despedimos con profundo pesar a nuestro querido amigo. Lo recordaremos siempre con afecto y gratitud. Lucila y Germán Geller.

ESTEVERENA, Ramiro Carlos, q.e.p.d., 23-2-2026. - El directorio y personal de Profit Labels S.A. participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de profundo dolor.

ESTEVERENA, Ramiro Carlos, q.e.p.d., 23-2-2026. - Tus amigos de toda la vida siempre te vamos a extrañar. Dardo Valiente y Cristian Silvestri.

ESTEVERENA, Ramiro Carlos, q.e.p.d., 23-2-2026. - Despedimos con profundo pesar a nuestro querido amigo. Lo recordaremos siempre con afecto y gratitud. Lucila y Germán Geller.

ESTEVERENA, Ramiro Carlos, q.e.p.d., 23-2-2026. - El directorio y personal de Profit Labels S.A. participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de profundo dolor.

ESTEVERENA, Ramiro Carlos, q.e.p.d., 23-2-2026. - Tus amigos de toda la vida siempre te vamos a extrañar. Dardo Valiente y Cristian Silvestri.

ESTEVERENA, Ramiro Carlos, q.e.p.d., 23-2-2026. - Despedimos con profundo pesar a nuestro querido amigo. Lo recordaremos siempre con afecto y gratitud. Lucila y Germán Geller.

ESTEVERENA, Ramiro Carlos, q.e.p.d., 23-2-2026. - El directorio y personal de Profit Labels S.A. participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de profundo dolor.

ESTEVERENA, Ramiro Carlos, q.e.p.d., 23-2-2026. - Tus amigos de toda la vida siempre te vamos a extrañar. Dardo Valiente y Cristian Silvestri.

ESTEVERENA, Ramiro Carlos, q.e.p.d., 23-2-2026. - Despedimos con profundo pesar a nuestro querido amigo. Lo recordaremos siempre con afecto y gratitud. Lucila y Germán Geller.

ESTEVERENA, Ramiro Carlos, q.e.p.d., 23-2-2026. - El directorio y personal de Profit Labels S.A. participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de profundo dolor.

ESTEVERENA, Ramiro Carlos, q.e.p.d., 23-2-2026. - Tus amigos de toda la vida siempre te vamos a extrañar. Dardo Valiente y Cristian Silvestri.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. En plena interna con Kicillof, el cristinismo reversiona 678 en el canal del sindicalista Santa María
    1

    En plena interna con Kicillof, el cristinismo reversiona 678 en el canal del sindicalista Víctor Santa María

  2. La plataforma que adelantó la caída de Maduro y el ascenso de Trump, pero estuvo en la mira del FBI
    2

    La plataforma adelantó la caída de Maduro y el ascenso de Trump, pero estuvo en la mira del FBI

  3. El alarmante dato que ubica al narcotráfico en México al nivel de Coca-Cola y Walmart
    3

    El contundente dato sobre el avance del narcotráfico que reveló un experto: ya es el tercer “empleador” en México

  4. Un juez, una carrera, un cumpleaños
    4

    Un juez, una carrera, un cumpleaños