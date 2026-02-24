LA NACION

ESTEVERENA, Ramiro,

LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ESTEVERENA, Ramiro, q.e.p.d., 23-2-2026. - Fuiste mi gran compañero en el final de mi camino, mi cable a tierra, mi amoroso consejero. Tu amor, tu bondad y tu paciencia infinita harán inolvidables estos 24 años felices compartidos. No te despido porque vas a seguir por siempre al lado mío. Con amor, Gloria Mackinlay

ESTEVERENA, Ramiro, q.e.p.d., 23-2-2026. - Andrea, Hernán y Christian Lanusse, Dolores y María Mariño e hijos acompañan a su madre, Gloria Mackinlay, en su inmenso dolor por la pérdida de su gran compañero y despiden con eterno cariño al queridísimo Ramiro. Abrazamos a todos los Esteverena en este triste momento.

ESTEVERENA, Ramiro. - Amigo, siempre honraste serlo. Abrazos a Gloria y toda tu lindísima familia. Todos los Kogan.

