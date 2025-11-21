LA NACION

ETCHEGOYEN DE RETA, Susana

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ETCHEGOYEN de RETA, Susana, q.e.p.d. - Te despedimos con inmensa tristeza querida y única Susana. Fuiste una gran amiga, siempre presente y siempre tan generosa. A tus queridos sobrinos, hijos de tu adorado Poli, un abrazo muy fuerte. Sergio y Marina Pellecchi.

ETCHEGOYEN de RETA, Susana, q.e.p.d. - Santiago Varela y Juan Ramón Solveyra Casares ruegan una oración en su memoria.

ETCHEGOYEN de RETA, Susana, q.e.p.d. - Me enseñaste mis primeros pasos y lo más importante, a morir con humor. Te voy a extrañar, Bony.

ETCHEGOYEN de RETA, Susana, q.e.p.d. - Gino Bogani con profundo dolor despide a su queridísima amiga de toda la vida, acompaña a toda su familia y ruega oraciones en su memoria.

ETCHEGOYEN de RETA, Susana, q.e.p.d., 20-11-2025. - Mariana, Marcelo, Martín, Osvaldo, Marisa, Alejandra y sobrinas nietas: Victoria, Marina y Ayelén la despiden junto a Dioni y ruegan una oración en su memoria.

Imágenes para fúnebres
Imágenes para fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Clementine Vaughn, la hija de Claudia Schiffer, un clon de su madre a sus 21 años
    1

    Clementine Vaughn, la hija de Claudia Schiffer, un clon de su madre a sus 21 años

  2. Un emisario del Gobierno negocia en secreto con damnificados por $LIBRA para desactivar el caso
    2

    Un emisario del Gobierno negocia en secreto con damnificados por $LIBRA para desactivar el caso

  3. Un fútbol sofocado por la repugnancia
    3

    Un fútbol sofocado por la repugnancia

  4. Fue campeón con la selección argentina, adoptó un perfil bajo tras su retiro y hoy brilla en el pádel
    4

    Fue campeón con la selección argentina, adoptó un perfil bajo tras su retiro y hoy brilla en el pádel

Cargando banners ...