ETCHEGOYEN DE RETA, Susana
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† ETCHEGOYEN de RETA, Susana, q.e.p.d. - Te despedimos con inmensa tristeza querida y única Susana. Fuiste una gran amiga, siempre presente y siempre tan generosa. A tus queridos sobrinos, hijos de tu adorado Poli, un abrazo muy fuerte. Sergio y Marina Pellecchi.
ETCHEGOYEN de RETA, Susana, q.e.p.d. - Santiago Varela y Juan Ramón Solveyra Casares ruegan una oración en su memoria.
† ETCHEGOYEN de RETA, Susana, q.e.p.d. - Me enseñaste mis primeros pasos y lo más importante, a morir con humor. Te voy a extrañar, Bony.
† ETCHEGOYEN de RETA, Susana, q.e.p.d. - Gino Bogani con profundo dolor despide a su queridísima amiga de toda la vida, acompaña a toda su familia y ruega oraciones en su memoria.
† ETCHEGOYEN de RETA, Susana, q.e.p.d., 20-11-2025. - Mariana, Marcelo, Martín, Osvaldo, Marisa, Alejandra y sobrinas nietas: Victoria, Marina y Ayelén la despiden junto a Dioni y ruegan una oración en su memoria.
