1
ETCHEGOYEN DE RETA, Susana
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† ETCHEGOYEN de RETA, Susana, q.e.p.d. - Zsolt y Ania Agárdy (as) despiden con inmensa tristeza a la querida Susana. Una gran amiga, siempre presente y positiva con su buen humor. Acompañan con afecto a su familia y ruegan oraciones en su memoria.
† ETCHEGOYEN de RETA, Susana, q.e.p.d. - Siempre estarás en mí, por tu amistad y cariño. Bruno Gelber.
† ETCHEGOYEN de RETA, Susana. - Marta Speroni de Dechamps la despide con amor.
† ETCHEGOYEN de RETA, Susana, q.e.p.d. - Alfredo Corti la despide con cariño y oraciones.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas