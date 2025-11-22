LA NACION

ETCHEGOYEN DE RETA, Susana

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ETCHEGOYEN de RETA, Susana, q.e.p.d. - Zsolt y Ania Agárdy (as) despiden con inmensa tristeza a la querida Susana. Una gran amiga, siempre presente y positiva con su buen humor. Acompañan con afecto a su familia y ruegan oraciones en su memoria.

ETCHEGOYEN de RETA, Susana, q.e.p.d. - Siempre estarás en mí, por tu amistad y cariño. Bruno Gelber.

ETCHEGOYEN de RETA, Susana. - Marta Speroni de Dechamps la despide con amor.

ETCHEGOYEN de RETA, Susana, q.e.p.d. - Alfredo Corti la despide con cariño y oraciones.

