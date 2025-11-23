SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ETCHEGOYEN de RETA, Susana. - Josefina Quesada de Astigueta la despide con cariño.

ETCHEGOYEN de RETA, Susana, q.e.p.d. - Miguel Sauze despide con mucha tristeza a su querida amiga y acompaña con mucho cariño a Marcelo y familia.

