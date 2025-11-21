1
ETCHEGOYEN ELÍA DE RETA, Susana
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† ETCHEGOYEN ELÍA de RETA, Susana, q.e.p.d. - Adelita Scarpa ruega oraciones en su memoria.
† ETCHEGOYEN ELÍA de RETA, Susana, q.e.p.d. - Martín Cabrales y Dora Sánchez la despiden con mucha tristeza. Querida Susana, siempre te recordaremos con mucho cariño. Rogamos oraciones en su memoria.
† ETCHEGOYEN ELÍA de RETA, Susana, q.e.p.d. - Despiden con enorme tristeza a la querida Susana. María Teresa d’ Ans de Villarroel y sus hijos Horacio, Myette, María Pía, Wally, Angie e Ignacio.
