ETCHEGOYEN ELÍA DE RETA, Susana

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ETCHEGOYEN ELÍA de RETA, Susana, q.e.p.d. - Adelita Scarpa ruega oraciones en su memoria.

ETCHEGOYEN ELÍA de RETA, Susana, q.e.p.d. - Martín Cabrales y Dora Sánchez la despiden con mucha tristeza. Querida Susana, siempre te recordaremos con mucho cariño. Rogamos oraciones en su memoria.

ETCHEGOYEN ELÍA de RETA, Susana, q.e.p.d. - Despiden con enorme tristeza a la querida Susana. María Teresa d’ Ans de Villarroel y sus hijos Horacio, Myette, María Pía, Wally, Angie e Ignacio.

