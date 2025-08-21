LA NACION

ETCHEVERRY, Ethel

ETCHEVERRY, Ethel, q.e.p.d. - Desde las orillas uruguayas que tanto llegó a querer, ayer Ethel Etcheverry partió de esta experiencia en la tierra. Sus hijas Flavia, Sabina y Oria, sus yernos Fernando, Félix y Laurent, su nieta Rosa y todos los que supo cuidar a lo largo de su vida la guardarán siempre en su memoria y corazones, así como todos los espacios que como arquitecta supo crear con un talento de síntesis único, esos espacios que fueron siempre tan cálidos de habitar.

