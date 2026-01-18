LA NACION

FABRO, Renzo Ezio

FABRO, Renzo Ezio q.e.p.d., 17-1-2026. - Una vida marcada por el sacrificio, dedicación, ética y valores que transmitiste a nuestra familia. Nos cuidaste, amaste y dedicaste todo tu ser; te lo agradecemos inmensamente. Fuiste un luchador y un ejemplo de hijo, padre y marido. Que Dios te tenga en la gloria junto a la familia que te espera con los brazos abiertos en el cielo. Te amamos y cuando Dios disponga esperemos reunirnos. Te deseamos la felicidad eterna. Adriano, Liliana, Yanina e Ita.

