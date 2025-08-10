1
FALLIK, Oreste
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ FALLIK, Oreste, falleció el 9-8-2025. - Malali, Santiago, Manuela, Mumi, Diego, Inés y Tati despedimos a Oreste y acompañamos a Chocho y a toda su familia con inmenso cariño.
✡ FALLIK, Oreste, Z.L. - Maia y Lorenzo despiden a su amado Oreste, que permanecerá por siempre presente en sus corazones. Rogamos una oración por la paz de su alma.
✡ FALLIK, Oreste, Z.L., 9-8-2025. - Fuiste un ejemplo de vida, amor y trabajo. Gracias por formar esta hermosa familia. Te amamos y te vamos a extrañar. Estás y estarás siempre en nosotros, adorable Oreste. Chochó, Roly y Silvina, Gerry y Malali, Michel y Pepi, Lorenzo y Violeta, y Denise.
