FANELLI, Jorge Carlos,
✝ FANELLI, Jorge Carlos, q.e.p.d. - Horacio Siburu y Margarita Echezarreta, María Elena y Mario López Oliva, Charo y Yosi Siburu despiden con afecto a Jorge y acompañan a Jorge Carlos, Joaquín, Ricardo, Josefina y familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.
