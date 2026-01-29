SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FANELLI, Jorge Carlos, q.e.p.d., falleció el 26-1-2026. - Astrid, Juan Alberto, Alejandro, Ingrid y Daniel y todos sus hijos despiden a su queridísimo tío con mucho cariño.

✝ FANELLI, Jorge Carlos, q.e.p.d. - Jacinto, Dolores y Anastasia Peralta Ramos acompañan a Amelia, Jose, y a toda su familia en este triste momento.

