FANELLI, Jorge Carlos,
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
FANELLI, Jorge Carlos, q.e.p.d., falleció el 26-1-2026. - Astrid, Juan Alberto, Alejandro, Ingrid y Daniel y todos sus hijos despiden a su queridísimo tío con mucho cariño.
✝ FANELLI, Jorge Carlos, q.e.p.d. - Jacinto, Dolores y Anastasia Peralta Ramos acompañan a Amelia, Jose, y a toda su familia en este triste momento.
