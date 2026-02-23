SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FANTI, Felipe, 24-6-48 - 21-2-2026. - Cecilia, Agustín y Pedro despiden a su querido padre, suegro y abuelo, y prometen cuidar a Manolo y Lolita.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa