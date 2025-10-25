1
FARINATI, Abel, Cap. Nav. R.E.
† FARINATI, Abel, Cap. Nav. R.E., q.e.p.d., falleció el 23-10-2025. - La promoción 82 E.N.M. participa con profundo pesar el fallecimiento de su querido compañero y ruega una oración en su memoria.
