FARINATI, Abel Eduardo, Cap. Nav.

FARINATI, Abel Eduardo, Cap. Nav., q.e.p.d., 23-10-2025. - El Centro Naval participa el fallecimiento de su estimado socio vitalicio.

