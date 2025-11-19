SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† FASSI, Mario Delfor, 18-11-2025. - Te despedimos con amor tu esposa, Norma Di Stefano; tus hijos Norma, Mario y Cynthia, Alfredo, tus sobrinos, sobrinos nietos, nietos y amigos. Gracias por tu vida.

Imágenes para fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa