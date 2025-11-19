1
FASSI, Mario Delfor
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† FASSI, Mario Delfor, 18-11-2025. - Te despedimos con amor tu esposa, Norma Di Stefano; tus hijos Norma, Mario y Cynthia, Alfredo, tus sobrinos, sobrinos nietos, nietos y amigos. Gracias por tu vida.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Licencia de conducir: la práctica ilegal que puede llevar a una causa penal y multa de $1.7 millones
- 3
Murieron a los 89 años las gemelas Kessler, estrellas del espectáculo europeo que marcaron la década del 60
- 4
Shakira ya eligió a su telonera: quién es la artista argentina que abrirá sus tres shows en Vélez