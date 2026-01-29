LA NACION

FAZZOLARI, Fernando Jorge

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FAZZOLARI, Fernando Jorge, Lic., q.e.p.d. - La comisión directiva y los asociados a la Cámara Argentina de Consultoras de Ingeniería, CADECI, participan con profundo pesar el fallecimiento del presidente de IATASA y acompañan a su familia, amigos y colegas en este triste momento.

FAZZOLARI, Fernando Jorge, Lic., q.e.p.d. - El directorio de Consultoría Oscar G. Grimaux lamenta el repentino fallecimiento del Lic. Fernando Jorge Fazzolari, presidente de IATASA, haciendo llegar sus más profundas condolencias al personal directivo y acompañando a sus familiares en este triste momento.

FAZZOLARI, Fernando Jorge q.e.p.d., falleció el 26-1-2026. - El directorio y el personal de IATASA lamentan profundamente su partida, acompañando a la familia en tan doloroso momento. El velatorio se realizará hoy, de 16 a 22 hs., en Av. Congreso 1757, CABA,. El responso y sepelio será viernes 30, a las 11, en el cementerio de la Chacarita.

FAZZOLARI, Fernando Jorge, q.e.p.d. - El Estudio Urgell-Penedo-Urgell participa con profundo pesar el fallecimiento de Fernando Jorge Fazzolari, acompañando a su familia y seres queridos en este doloroso momento.

