✝ FAZZOLARI, Fernando. - Federico y Marina Ratner quieren despedir al amigo Fernando Fazzolari. Un hacedor, un creativo que nos acompaño con su gesto y palabra siempre. Nuestras condolencias a su familia y al equipo de Iatasa
