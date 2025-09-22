1
FELGUERAS BUSTINZA, Javier María
† FELGUERAS BUSTINZA, Javier María, q.e.p.d., falleció el 21-9-2025. - Tu hija Cecilia, tu hijo Santiago y Silvina, tu hija Laura y Héctor, tus nietos Rodrigo y Camila, Lucas, Sebastian, Dalila y Nicolás te despedimos con profundo amor y felices de haber compartido nuestra vida con vos. - LAZARO COSTA Tel. 4812-8040.
