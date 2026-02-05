SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FELICI, Nicolás, q.e.p.d. - Su hija Silvina, su marido Andrea y su nieta Aurora lamentan con profunda tristeza el fallecimiento del Nonno Nicola y ruegan una oración por su eterno descanso.

✝ FELICI, Nicolás, q.e.p.d. - Su hijo Daniel, junto con Dolores y sus nietos Pedro, María, Joaquín, Tomás y Lucía despiden a Nicolás con amor y ruegan una oración en su memoria.

✝ FELICI, Nicolás. - María Florencia Alvarez Travieso acompaña a su hijo Daniel y familia y se une en oración en su memoria.

✝ FELICI, Nicolás, q.e.p.d. - Vicky y Rolo Freyre acompañan a Daniel y su familia en este triste momento.

✝ FELICI, Nicolás, q.e.p.d. - El equipo de la vicepresidencia corporativa de Relaciones Institucionales de Pan American Energy lamenta su fallecimiento, acompaña a Daniel y su familia en este triste momento y ruega una oración en su memoria.

✝ FELICI, Nicolás, q.e.p.d. - María Eugenia y Fabián J. Falco participan su fallecimiento, acompañan a Daniel y su familia con afecto y ruegan una oración en su memoria.

✝ FELICI, Nicolás, q.e.p.d. - Gastón Malbos, María Trinidad Gutiérrez, Martín Ancarola y Fernanda Paoppi lamentan con mucha tristeza su partida, acompañan con gran afecto a Daniel, Dolores, sus nietos y a toda su familia en este momento de tristeza y ruegan una oración por su eterno descanso.

✝ FELICI, Nicolás, q.e.p.d. - El equipo directivo y los integrantes de SpE Consultores participan su fallecimiento, acompañan a Daniel con afecto y ruegan una oración en su memoria.

✝ FELICI, Nicolás, q.e.p.d. - Marcos y Nunzia Bulgheroni lamentan su fallecimiento, acompañan a Daniel y a su familia en este triste momento y ruegan una oración por su eterno descanso.

