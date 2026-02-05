LA NACION

FELICI, Nicolás,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FELICI, Nicolás, q.e.p.d. - Su hija Silvina, su marido Andrea y su nieta Aurora lamentan con profunda tristeza el fallecimiento del Nonno Nicola y ruegan una oración por su eterno descanso.

FELICI, Nicolás, q.e.p.d. - Su hijo Daniel, junto con Dolores y sus nietos Pedro, María, Joaquín, Tomás y Lucía despiden a Nicolás con amor y ruegan una oración en su memoria.

FELICI, Nicolás. - María Florencia Alvarez Travieso acompaña a su hijo Daniel y familia y se une en oración en su memoria.

FELICI, Nicolás, q.e.p.d. - Vicky y Rolo Freyre acompañan a Daniel y su familia en este triste momento.

FELICI, Nicolás, q.e.p.d. - El equipo de la vicepresidencia corporativa de Relaciones Institucionales de Pan American Energy lamenta su fallecimiento, acompaña a Daniel y su familia en este triste momento y ruega una oración en su memoria.

FELICI, Nicolás, q.e.p.d. - María Eugenia y Fabián J. Falco participan su fallecimiento, acompañan a Daniel y su familia con afecto y ruegan una oración en su memoria.

FELICI, Nicolás, q.e.p.d. - Gastón Malbos, María Trinidad Gutiérrez, Martín Ancarola y Fernanda Paoppi lamentan con mucha tristeza su partida, acompañan con gran afecto a Daniel, Dolores, sus nietos y a toda su familia en este momento de tristeza y ruegan una oración por su eterno descanso.

FELICI, Nicolás, q.e.p.d. - El equipo directivo y los integrantes de SpE Consultores participan su fallecimiento, acompañan a Daniel con afecto y ruegan una oración en su memoria.

FELICI, Nicolás, q.e.p.d. - Marcos y Nunzia Bulgheroni lamentan su fallecimiento, acompañan a Daniel y a su familia en este triste momento y ruegan una oración por su eterno descanso.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Este es el alimento que no se vence, ni se pudre y sigue siendo apto para el consumo
    1

    Este es el alimento que no se vence, ni se pudre y sigue siendo apto para el consumo

  2. Brilló como modelo, toda la Argentina se rindió ante ella y a los 71 años reveló su secreto para practicar deportes extremos
    2

    Brilló como modelo, toda la Argentina se rindió ante ella y a los 71 años reveló su secreto para practicar deportes extremos

  3. Luis Caputo confirmó que no adquiere su ropa en el país y reveló qué marca de saco usa
    3

    Luis Caputo confirmó que no compra su ropa en el país y reveló qué marca de saco usa

  4. La ilusión de Tiziano Gravier: su ambicioso desafío en el esquí y los consejos de su madre, Valeria Mazza
    4

    Tiziano Gravier: llegó al esquí alpino por un camino inusual y ahora debutará en los Juegos Olímpicos de Invierno