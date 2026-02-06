LA NACION

FELICI, Nicolás,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FELICI, Nicolás, q.e.p.d. - La Cámara Española de Comercio lamenta profundamente su fallecimiento y acompaña a su hijo Daniel y familia en este difícil momento.

FELICI, Nicolás, q.e.p.d. - Néstor Landoni y el directorio de Consultores del Plata acompañan a su querido amigo Daniel Felici y su familia en este doloroso momento.

FELICI, Nicolás, q.e.p.d. - La maestría en gestión del sector público de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica Argentina  acompaña a Daniel, Dolores, Pedro y familia y ruega una oración a su memoria.

