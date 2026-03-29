SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FELLNER, Hernán. - Su madrina Molly O¨Toole de Fellner y sus primos Jorge y Celina O¨Reilly, Vicky y Carlos Torrendell, Helen, Tomás y Paula López Anadón lo recordarán siempre cariñoso y buen amigo.

Avisos fúnebres

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