SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FELLNER, Hernán Santiago, fallecio el 26-3-2026. - Su hijo Fran y Moni Miglino, su madre Inés Pacheco de Fellner; sus hermanos Dolo y Adrián, Caro y Make; sus sobrinos Mary, Santi, Clari, Sol y Nica, Elo, Evi, Guada, Guille y Germancito, sus sobrinos nietos Balta y Violetita lo despedimos con enorme tristeza. ¡Hasta que nos volvamos a encontrar! Sus restos descansan en el cementerio Alemán, CABA.

Avisos fúnebres

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