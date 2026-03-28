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FELLNER, Hernán Santiago

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FELLNER, Hernán Santiago, fallecio el 26-3-2026. - Su hijo Fran y Moni Miglino, su madre Inés Pacheco de Fellner; sus hermanos Dolo y Adrián, Caro y Make; sus sobrinos Mary, Santi, Clari, Sol y Nica, Elo, Evi, Guada, Guille y Germancito, sus sobrinos nietos Balta y Violetita lo despedimos con enorme tristeza. ¡Hasta que nos volvamos a encontrar! Sus restos descansan en el cementerio Alemán, CABA.

Avisos fúnebres
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