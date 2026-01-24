LA NACION

FERNANDEZ BESCHTEDT, Horacio N.,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FERNANDEZ BESCHTEDT, Horacio N., q.e.p.d. - Su hermano Diego y Patricia Latorre, junto a sus sobrinos Belén (a.) y Matthew Jonhson (a.) y Rodrigo lo despiden con cariño y profunda tristeza y ruegan una oración por su eterno descanso.

FERNÁNDEZ BESCHTEDT, Horacio, q.e.p.d. - Acompañamos a Leticia y Joaquina en este triste momento y rezamos por Horacio. Crisa y Cachorro Lago.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Otra mímica de mono en Brasil: dos extranjeros perdieron un partido, uno gesticuló, el otro insultó y están presos
    1

    Detuvieron a dos tenistas sudamericanos por gestos e insultos racistas en un torneo en Brasil

  2. ARCA pone la lupa sobre Ganancias y envía alertas por deducciones “excesivas”
    2

    ARCA pone la lupa sobre Ganancias y envía alertas por deducciones “excesivas”

  3. Investigan la relación entre la AFA y proveedores de “ficción jurídica”
    3

    Facturas sospechosas: investigan la relación entre la AFA y proveedores de “ficción jurídica”

  4. Un anuncio inesperado del Reino Unido pone en suspenso la devolución de un archipiélago clave
    4

    Por la presión de Trump, Starmer puso en suspenso la devolución de la soberanía a las islas Chagos en el Índico