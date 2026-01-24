1
FERNANDEZ BESCHTEDT, Horacio N.,
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ FERNANDEZ BESCHTEDT, Horacio N., q.e.p.d. - Su hermano Diego y Patricia Latorre, junto a sus sobrinos Belén (a.) y Matthew Jonhson (a.) y Rodrigo lo despiden con cariño y profunda tristeza y ruegan una oración por su eterno descanso.
✝ FERNÁNDEZ BESCHTEDT, Horacio, q.e.p.d. - Acompañamos a Leticia y Joaquina en este triste momento y rezamos por Horacio. Crisa y Cachorro Lago.
