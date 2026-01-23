SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FERNÁNDEZ BESCHTEDT, Horacio, q.e.p.d. - Leticia Elowson y sus hijos Joaquina, Mariana, Cechu y Bernardo y Mili y sus nietos Felipe y Pili lo despiden con amor, agradeciendo las oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ BESCHTEDT, Horacio N., q.e.p.d. - Con inmensa tristeza despedimos a nuestro querido hermano. María Rosa y Francisco Arinci. María Angelina y Alejandro Llosa; sus sobrinos Mark y Julie Arinci y Bárbara y Joe Zoretic, Matías y Rosario Llosa y Federico y Rosario Llosa y sobrinos nietos acompañan con cariño a sus hijos.

