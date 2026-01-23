SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FERNANDEZ BESCHTEDT LANUS, Horacio Nahuel - Gracias por todo lo compartido. Tus hijos y familia celebramos tu vida y te despedimos con paz. Sus restos serán inhumados el 24-1-2026, en el cementerio de la Recoleta. - LAZARO COSTA, Tel. 4812-8040

✝ FERNANDEZ BESCHTEDT LANUS, Horacio Nahuel q.e.p.d. - lngrid y Marcos Schwab, hijos y nietos participan con gran dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

