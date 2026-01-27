LA NACION

FERNÁNDEZ CHOCO, Oscar E.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FERNÁNDEZ CHOCO, Oscar E. (Caru), Fall. el 25-1-2026. - Sus primos Seligmann Serantes y familias lo despiden con cariño y ruegan una oración por su alma.

FERNÁNDEZ CHOCO, Oscar q.e.p.d. - La Cámara Argentina del Acero lamenta el fallecimiento de su ex gerente institucional y acompaña a su esposa e hijos en este doloroso momento.

FERNÁNDEZ CHOCO, Oscar. - La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales, acompañamos en este triste momento a familiares y pedimos eleven una oración en su memoria.

FERNÁNDEZ CHOCO, Oscar, q.e.p.d. - Horacio Martínez y familia despiden a Oscar quien fuera una figura indiscutible del sector exportador de la Argentina, gran persona, amigo y compañero de trabajo. Acompañamos a su familia en este difícil momento.

FERNÁNDEZ CHOCO, Oscar, q.e.p.d. - El presidente, la comisión directiva y quienes integran la Cámara de Exportadores de la República Argentina, CERA, participan con profundo pesar el fallecimiento de su director ejecutivo, Ing. Oscar Fernández Choco y acompañan a su familia en este doloroso momento. Despedimos con afecto y respeto a nuestro querido Oscar, compañero y amigo que nos brindó tanto su profesionalismo como su gran calidad humana. Recordaremos siempre las enseñanzas personales que nos ha dejado. Elevamos una oración por su descanso eterno.

FERNÁNDEZ CHOCO, Oscar, q.e.p.d. - ArcelorMittal Acindar participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este doloroso momento. Agradece su compromiso y calidad humana, que dejó huella en todos nosotros.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Con 1500 tractores, el campo de España rechazará el acuerdo UE-Mercosur
    1

    Avance sobre Madrid: con 1500 tractores, el campo de España rechazará el acuerdo UE-Mercosur

  2. Fito Páez y Sofía Gala sorprendieron al oficializar su romance y Moria Casán contó los detalles de la relación
    2

    Fito Páez y Sofía Gala sorprendieron al oficializar su romance y Moria Casán contó los detalles de la relación

  3. Así quedó el cuadro de cuartos de final del Australian Open 2026
    3

    Así quedó el cuadro de cuartos de final del Australian Open 2026

  4. El Gobierno anunció un “récord de inadmisiones y expulsiones” de extranjeros en los últimos dos meses
    4

    El Gobierno anunció un “récord de inadmisiones y expulsiones” de extranjeros en los últimos dos meses