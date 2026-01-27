SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FERNÁNDEZ CHOCO, Oscar E. (Caru), Fall. el 25-1-2026. - Sus primos Seligmann Serantes y familias lo despiden con cariño y ruegan una oración por su alma.

✝ FERNÁNDEZ CHOCO, Oscar q.e.p.d. - La Cámara Argentina del Acero lamenta el fallecimiento de su ex gerente institucional y acompaña a su esposa e hijos en este doloroso momento.

✝ FERNÁNDEZ CHOCO, Oscar. - La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales, acompañamos en este triste momento a familiares y pedimos eleven una oración en su memoria.

FERNÁNDEZ CHOCO, Oscar, q.e.p.d. - Horacio Martínez y familia despiden a Oscar quien fuera una figura indiscutible del sector exportador de la Argentina, gran persona, amigo y compañero de trabajo. Acompañamos a su familia en este difícil momento.

✝ FERNÁNDEZ CHOCO, Oscar, q.e.p.d. - El presidente, la comisión directiva y quienes integran la Cámara de Exportadores de la República Argentina, CERA, participan con profundo pesar el fallecimiento de su director ejecutivo, Ing. Oscar Fernández Choco y acompañan a su familia en este doloroso momento. Despedimos con afecto y respeto a nuestro querido Oscar, compañero y amigo que nos brindó tanto su profesionalismo como su gran calidad humana. Recordaremos siempre las enseñanzas personales que nos ha dejado. Elevamos una oración por su descanso eterno.

✝ FERNÁNDEZ CHOCO, Oscar, q.e.p.d. - ArcelorMittal Acindar participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este doloroso momento. Agradece su compromiso y calidad humana, que dejó huella en todos nosotros.

