FERNANDEZ CHOCO, Oscar Enrique

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FERNANDEZ CHOCO, Oscar Enrique (Caru) q.e.p.d. - Su esposa Alcira Ruiz Serantes; sus hijos Francisco, Magdalena, Lourdes, Paz, María José y Juan Ignacio; sus nietos María Trinidad, María Faustina, Tomás Aristóteles, su nuera Lihuen Fernández; sus yernos políticos,Felipe Impieri, Juan Cruz Teran y Ezequiel Gonzalez lo despiden con cariño, gratitud y ruegan una oración por su alma. Sus restos fueron inhumados ayer, en el cementerio Parque Memorial de Pilar.

FERNANDEZ CHOCO, Oscar Enrique q.e.p.d., falleció el 25-1-2026. - La dirección de Insight Group SA participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a su familia y seres queridos en este triste momento

Avisos fúnebres
