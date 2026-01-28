1
FERNÁNDEZ CHOCO, Oscar Enrique,
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ FERNÁNDEZ CHOCO, Oscar Enrique, q.e.p.d. - Las empresas que formamos la Cámara de Maíz Pisingallo, CAMPI, acompañamos con sincero respeto y afecto a su familia, a quienes hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias. Elevamos una oración en su memoria.
