SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FERNÁNDEZ CHOCO, Oscar Enrique, q.e.p.d. - Las empresas que formamos la Cámara de Maíz Pisingallo, CAMPI, acompañamos con sincero respeto y afecto a su familia, a quienes hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias. Elevamos una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa