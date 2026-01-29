1
FERNÁNDEZ CHOCO, Oscar
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ FERNÁNDEZ CHOCO, Oscar, falleció el 25-1-2026. - Los propietarios del consorcio de la calle Pacheco de Melo 2035 despiden con profundo dolor a su amigo y vecino y acompañan con mucho dolor a su familia.
LA NACION
