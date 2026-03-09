LA NACION

FERNANDEZ DELPECH, Horacio,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FERNANDEZ DELPECH, Horacio, q.e.p.d. - Pedro, Maricel y Mercedes García Zubillaga acompañan a Malú y familia con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.

FERNÁNDEZ DELPECH, Horacio, Dr. - El consorcio de propietarios Talcahuano 716 despide al Dr. Horacio Fernández Delpech y acompaña a su esposa y a su familia en este triste momento.

FERNÁNDEZ DELPECH, Horacio, q.e.p.d. - Acompaño con tristeza y cariño a toda su familia. Roberto Laperche.

FERNÁNDEZ DELPECH, Horacio, q.e.p.d. - Carlos y Teresa Corbi, hijos y nietos, acompañan a Malú, Gastón y Flias. en esta tristísima partida.

FERNÁNDEZ DELPECH, Horacio, q.e.p.d. - Su íntimo amigo Enrique Cárrega lo despide con profundo dolor y acompaña a Malú, hijos y nietos con sus oraciones.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Nuevos blancos en la mira del Gobierno
    1

    Nuevos blancos en la mira del Gobierno

  2. Se prenden luces de alerta para Milei por el crecimiento del malhumor social
    2

    Encuesta: se prenden luces de alerta para Javier Milei por el crecimiento del malhumor social

  3. Los mensajes de los famosos: de Icardi a la China Suárez al doble saludo de Maxi López
    3

    Día de la Mujer: del mensaje de Icardi a la China Suárez al saludo por duplicado de Maxi López

  4. El Gobierno presenta en Nueva York la “Argentina Week”, su gran apuesta para atraer inversiones
    4

    Con la presencia de Milei, el Gobierno presenta en Nueva York la “Argentina Week”, su gran apuesta para atraer inversiones