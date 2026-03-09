FERNANDEZ DELPECH, Horacio,
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ FERNANDEZ DELPECH, Horacio, q.e.p.d. - Pedro, Maricel y Mercedes García Zubillaga acompañan a Malú y familia con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.
✝ FERNÁNDEZ DELPECH, Horacio, Dr. - El consorcio de propietarios Talcahuano 716 despide al Dr. Horacio Fernández Delpech y acompaña a su esposa y a su familia en este triste momento.
✝ FERNÁNDEZ DELPECH, Horacio, q.e.p.d. - Acompaño con tristeza y cariño a toda su familia. Roberto Laperche.
✝ FERNÁNDEZ DELPECH, Horacio, q.e.p.d. - Carlos y Teresa Corbi, hijos y nietos, acompañan a Malú, Gastón y Flias. en esta tristísima partida.
✝ FERNÁNDEZ DELPECH, Horacio, q.e.p.d. - Su íntimo amigo Enrique Cárrega lo despide con profundo dolor y acompaña a Malú, hijos y nietos con sus oraciones.
