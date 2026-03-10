1
FERNÁNDEZ DELPECH, Horacio,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ FERNÁNDEZ DELPECH, Horacio, q.e.p.d. - Mónica y Francisco del Carril, sus hijos y nietos despiden a Horacio con cariño y ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
¿Qué profesiones van a desaparecer con la IA? Uno de los expertos argentinos más escuchados responde
- 3
Guerra en Medio Oriente: un analista internacional explicó por qué se trata de un conflicto “con muchas capas” y el rol de Rusia
- 4
“Vende humo”: Marcelo Birmajer critica a Yuval Noah Harari y a otros intelectuales israelíes por el “silencio” ante la guerra