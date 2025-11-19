SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† FERNÁNDEZ GACHE de GRADIN, María Irene, q.e.p.d., falleció el 17-11-2025. - Su marido Juan Cruz, junto a Soledad, Jony y Lorenzo, participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

