FERNANDEZ LALANNE DE OJEA ESPIL, Mercedes
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† FERNANDEZ LALANNE de OJEA ESPIL, Mercedes, q.e.p.d. - 13-9-2025. - Sus hijos M. Mercedes y Diego, Lolo, Pedro y María, sus nietos Rosario y Coli de Vera, Martu, Pedrito, Sofi y Pachu Ojea, Toia y Tano despedimos con mucha tristeza a Me y pedimos una oración en su memoria.
