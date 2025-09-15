LA NACION

FERNANDEZ LALANNE DE OJEA ESPIL, Mercedes

LA NACION
FERNANDEZ LALANNE de OJEA ESPIL, Mercedes, q.e.p.d. - 13-9-2025. - Sus hijos M. Mercedes y Diego, Lolo, Pedro y María, sus nietos Rosario y Coli de Vera, Martu, Pedrito, Sofi y Pachu Ojea, Toia y Tano despedimos con mucha tristeza a Me y pedimos una oración en su memoria.

LA NACION
