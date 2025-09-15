1
FERNANDEZ LALANNE DE OJEA, María Mercedes
† FERNANDEZ LALANNE de OJEA, María Mercedes, q.e.p.d. - Federico y Martín Irigoyen, Marines y Francisco de Aramburu (as.) y sus hijos participan con tristeza el fallecimiento de la querida Merce y acompañan a sus hijos y a toda su familia con mucho cariño y oraciones.
