SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† FERNANDEZ LALANNE de OJEA, María Mercedes, q.e.p.d. - Federico y Martín Irigoyen, Marines y Francisco de Aramburu (as.) y sus hijos participan con tristeza el fallecimiento de la querida Merce y acompañan a sus hijos y a toda su familia con mucho cariño y oraciones.

Aviso publicado en la edición impresa