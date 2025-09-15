SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† FERNÁNDEZ LALANNE de OJEA, Mercedes, q.e.p.d., falleció el 13-9-2025. - Sus sobrinos Ernesto y María Fernández Llorente junto a sus hijos Ernesto (h.) y Agustina, Manuel y Teresa y Cande y sus nietos siempre la recordarán con mucho cariño .

† FERNANDEZ LALANNE de OJEA, Mercedes. - Marta Lopez de Naveira despide a su querida prima, hermana de la vida, con el recuerdo y cariño de haber compartido tantos años unidas. Junto con sus hijas, yernos y nietos ruegan una oración en su memoria.

FERNANDEZ LALANNE de OJEA, Mercedes. - Silvia Nolazco y familia y Alicia Chapperon acompañamos a la familia Ojea con oraciones.

† FERNANDEZ LALANNE de OJEA, Mercedes, q.e.p.d. - Su hermano Pedro, sus sobrinos Fernández Llorente: Marina, Pedro, Javier, Alejandro, Ernesto, Diego, Celina, Horacio, Tomás e Ignacio y familias participan su fallecimiento, abrazan a la familia Ojea y ruegan una oración en su querida memoria.

† FERNANDEZ LALANNE de OJEA, Mercedes, q.e.p.d., falleció el 13-9-2025. - Ignacio y Adriana Goñi, sus hijos y nietos la despiden con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.

