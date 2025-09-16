SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† FERNÁNDEZ LALANNE de OJEA, Mercedes, q.e.p.d. - Ana, Cecilia, Flavia, Gabriela, Malena, Mariajo, Mini, M. Marta, M. Silvia, Queenie, Silvia, Teresa y Verónica acompañan con mucho cariño a Mercedes (h.) y a toda su familia y piden una oración en su memoria.

FERNANDEZ LALANNE de OJEA, Mercedes, q.e.p.d. - Su sobrina Marina Fernandez Llorente junto a sus hijos White: Marina e Ignacio, Florencia y Nico, Diego y Jose, Matías y Clarita recuerdan a Mercedes con todo cariño.

