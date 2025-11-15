SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† FERNANDEZ MADERO, María Rita, q.e.p.d. - Sus amigas de siempre e integrantes de Alumbrar la despiden con mucho dolor y abrazan a su familia. Gisela Rubarth, Beatriz López Mosteiro, Ana Coll y Elena Ramos Padilla.

Imágenes para fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa