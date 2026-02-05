1
FERNANDEZ, Marcela
1 minuto de lectura
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ FERNANDEZ, Marcela. - Los socios y consultores de Marval O’Farrell Mairal acompañan a Diego Fernandez y a su familia en este triste momento.
✝ FERNÁNDEZ, Marcela, q.e.p.d. Te vamos a extrañar todos los días. Gracias por tu amor. Hasta que nos volvamos a ver. Pablo, Diego, Anita, Santi, Joa, Justi, y Pretti.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
