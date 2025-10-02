1
FERNÁNDEZ MOORES, Anatilde Delfina (Tilde Medina)
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† FERNÁNDEZ MOORES, Anatilde Delfina (Tilde Medina), q.e.p.d., falleció el 28-9-2025, a los 98 años, confortada por los santos sacramentos y la bendición papal. - Tus hijos Raúl y Felicitas, Federico y Soledad, Hna. María del Socorro, Anatilde y Guillo, María José y Daniel, María Teresa, Miguel Ayvazov y tus nietos, bisnietos, amigos y cuidadoras te despiden con amor y agradecimiento a Dios por el profundo legado que dejaste en sus vidas.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Lali reveló en qué gasta su dinero y recibió una ovación en la televisión española: “Lo más importante”
- 3
Cómo es el “muro antidrones” que planea la UE frente a la amenaza rusa tras las sospechosos incursiones
- 4
Comisión de Presupuesto: diputadas de izquierda hablaron de un “genocidio en Gaza” y la reunión se levantó con escándalo