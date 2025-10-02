SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† FERNÁNDEZ MOORES, Anatilde Delfina (Tilde Medina), q.e.p.d., falleció el 28-9-2025, a los 98 años, confortada por los santos sacramentos y la bendición papal. - Tus hijos Raúl y Felicitas, Federico y Soledad, Hna. María del Socorro, Anatilde y Guillo, María José y Daniel, María Teresa, Miguel Ayvazov y tus nietos, bisnietos, amigos y cuidadoras te despiden con amor y agradecimiento a Dios por el profundo legado que dejaste en sus vidas.

Aviso publicado en la edición impresa